Посол Китайской Народной Республики принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шумином. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества между Туркменистаном и КНР.

При этом особое значение было уделено недавнему дружественному визиту национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику, в ходе которого состоялась конструктивная и дружественная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров дипломаты обменялись мнениями касательно практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе упомянутого визита.

