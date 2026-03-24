На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 29 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 29 сделок на общую сумму свыше 13 миллионов 889 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Грузии, Узбекистана закупили полипропилен и масло базовое, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также сжиженный газ производства ГК «Туркменгаз». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Киргизии, Азербайджана были реализованы текстильные изделия, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, ткань крашеная и джинсовая.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен, масло базовое и упаковочную пленку. Общая сумма сделок составила более 26 миллионов 251 тысячи манатов.

