Президент Туркменистана и премьер-министр Пакистана наметили новые ориентиры сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом. Телефонный разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

Собеседники отметили, что между Туркменистаном и Пакистаном активно развивается плодотворное сотрудничество по всем направлениям, в том числе в политико-дипломатической, культурно-гуманитарной, торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф заявил о готовности Пакистана приложить все усилия для дальнейшего развития торгово-экономических связей и пригласил президента Сердара Бердымухамедова посетить Пакистан с визитом в любое удобное для него время. Выразив признательность за приглашение, глава государства подтвердил готовность полностью поддержать инициативы и усилия, направленные на дальнейшее развитие и обогащение новым содержанием отношений между двумя государствами.

В завершение беседы президент Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обменялись пожеланиями крепкого здоровья и больших успехов в государственной деятельности, адресовав дружественным народам двух стран пожелания процветания и благополучия.

© TURKMENISTAN.RU, 2026