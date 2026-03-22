В Туркменистане широко отметили международный праздник весны – Новруз

Страна отметила национальный праздник весны – Международный день Новруз. Главные торжества по этому случаю по традиции развернулись на площадке «Долина Новруза» неподалеку от Ашхабада.

Праздник Новруз, внесенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, вобрал в себя высокие духовно-нравственные ценности и самобытные традиции многих народов, в том числе и туркменского. Он является прекрасным примером тысячелетнего синтеза культур, в котором старинные обряды и семейные обычаи смешиваются с музыкальным наследием, современным искусством и выливаются во впечатляющее общенародное веселье.

У главного входа на площадку «Долины Новруза» развернулись яркие музыкально-танцевальные представления, посвященные девизу года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов», воспевающие грандиозные успехи страны. Яркие наряды, музыка и аутентичные песнопения отражали суть этого древнего торжества в честь пробуждения природы и обновления жизни. Просторная долина стала огромной сценой для празднества, в котором почетными гостями стали члены правительства страны, представители Меджлиса, общественных организаций, аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных организаций, средств массовой информации. Также в торжествах приняли участие более 220 зарубежных гостей из 30 стран.

По случаю праздника в «Долине Новруза» появилось туркменское селение с многочисленными белыми юртами, топчанами, подворьями с домашними животными, дымящимися казанами. Гармонично дополняли эту атмосферу декорации стен древних туркменских городов, возникших на перекрестке Великого Шелкового пути и внесших значительный вклад в развитие мировой цивилизации.

