Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во всенародной озеленительной акции

В Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялась всенародная озеленительная акция. Цель этого масштабного экологического мероприятия, ставшего доброй традицией, – превратить страну в цветущий сад и содействовать формированию экологической культуры общества.

Ранним утром на месте проведения праздничной акции собрались почетные участники – председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители военных и правоохранительных органов, министерств, отраслевых ведомств, а также главы и сотрудники аккредитованных в стране дипмиссий и международных организаций, представители широкой общественности.

Поприветствовав участников торжества, президент страны направился к специально подготовленному участку для посадочных работ. Высадив первое деревце, президент Сердар Бердымухамедов дал старт общенациональной озеленительной кампании. Последовав примеру главы государства, все участники акции приступили к посадке саженцев.

В ходе мероприятия, наряду с посадкой новых саженцев, были проведены работы по уходу за высаженными в предыдущие годы лесными зонами. Ключевой акцент в деле превращения страны в цветущий сад делается на научном подходе. Посадка саженцев с учетом почвенно-климатических условий местности гарантирует их приживаемость и рост. Всенародная озеленительная кампания, способствуя оздоровлению окружающей среды, имеет огромное значение для сохранения биологического многообразия.

В ходе всенародной озеленительной акции по всей стране было высажено 611 тысяч 962 саженца деревьев. Также наряду с работой по уборке, благоустройству парков и лесных зон был осуществлен уход в общей сложности за 2 миллионами 24 тысячами 240 деревьями. Систематическое проведение в Туркменистане подобных акций вносит огромный вклад в обеспечение экологической устойчивости в регионе и в усилия мирового сообщества по борьбе с изменением климата.

© TURKMENISTAN.RU, 2026