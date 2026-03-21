Завершен дружественный визит Гурбангулы Бердымухамедова в КНР

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках дружественного визита в КНР посетил международный конный комплекс «Equuleus».

Перед центральным входом комплекса высокого гостя тепло встретили руководители Китайской ассоциации коневодства, представители академических кругов и международного конного комплекса «Equuleus». В ходе ознакомления с комплексом представители китайской стороны рассказали Гурбангулы Бердымухамедову о проводимой в комплексе работе по подготовке спортивных коней и организации международных соревнований.

Национальный лидер туркменского народа осмотрел выставку произведений искусства, развернутую в административном здании комплекса. Ее экспозиция демонстрирует важную роль ахалтекинского скакуна в мировом культурном наследии. После ознакомления с выставкой Гурбангулы Бердымухамедов встретился с членами Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и китайскими ценителями ахалтекинских скакунов.

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана сфотографировался на память с участниками встречи. Затем, тепло попрощавшись со всеми, Герой-Аркадаг проследовал в международный аэропорт Пекина Шоуду, откуда отбыл на родину.

