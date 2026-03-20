Туркменистан представил свою литературу на Минской международной книжной выставке-ярмарке

Минск принимает участников международной книжной выставки-ярмарки, собравшей авторов и издателей более чем из двух десятков стран. Мероприятие приурочено к 35-летию Содружества Независимых Государств. Среди наиболее заметных участников форума – делегация Туркменистана, чей стенд привлекает особое внимание посетителей.

Экспозиция туркменской стороны представляет широкий спектр изданий: классическую и современную литературу, научные труды, а также политическую публицистику. Почётное место в экспозиции отведено книгам государственных деятелей. Отдельно представлены переводы знаковых туркменских авторов на русский язык – в рамках культурного обмена, который давно стал традицией для двух стран.

Председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич отметил, что накануне открытия выставки одна из ведущих туркменских общественно-политических газет опубликовала переводы произведений классика белорусской поэзии Янки Купалы на туркменском языке. Их автором стал переводчик Исмаил Таган.

Выставка объединила не только профессиональных литераторов и издателей, но и широкую читательскую аудиторию, которую связывают с республиками Содружества культурные и семейные узы. Посетительница выставки Ольга поделилась, что её родственники в своё время несли службу на границах Туркменистана, и выразила убеждение в важности укрепления дружественных связей между народами стран СНГ.

Современная туркменская литература, представленная на форуме, охватывает темы национального единства, исторической памяти и роли личности в жизни государства. Наряду с этим широко представлена проза о человеке в эпоху перемен – произведения, исследующие поиск идентичности на стыке прошлого и настоящего.

Организаторы подчёркивают: национальный стенд – это не просто витрина достижений, а культурное заявление о готовности страны вести диалог с миром средствами литературы и гуманитарного сотрудничества. Выставка-ярмарка продолжит работу до воскресенья.

© TURKMENISTAN.RU, 2026