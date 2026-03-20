В Пекине состоялись переговоры руководителей МИД Туркменистана и Китая

В Пекине в рамках пребывания национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с визитом в КНР состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел КНР Ван И.

В ходе конструктивной беседы дипломаты констатировали, что благодаря мудрой политике и личным доверительным отношениям между высшим руководством двух стран туркменско-китайское стратегическое партнерство обрело качественно новое наполнение. Было отмечено, что прочный фундамент дружбы, заложенный главами государств, служит надежным ориентиром для устойчивого развития двусторонних связей.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему третьему cаммиту «Центральная Азия – Китай», который призван стать эффективной площадкой для углубления многостороннего диалога. «Туркменистан и Китай, опираясь на многовековые традиции дружбы и принципы равноправия, продолжат неуклонно продвигать межгосударственные отношения по пути прогресса в интересах всеобщего мира и благополучия», – подчеркнули участники встречи.

В завершение переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, подтвердив близость позиций по укреплению региональной стабильности и безопасности. Встреча прошла в атмосфере полного взаимопонимания и была нацелена на дальнейшее расширение многовекторного сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

