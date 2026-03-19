В Пекине прошли переговоры председателя Халк Маслахаты Туркменистана с председателем Китайской Народной Республики

В ходе дружественного визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Китай состоялась официальная встреча Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе состоявшегося диалога, выражая уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерства Туркменистана и Китая на международной арене, национальный лидер туркменского народа заявил, что сегодня благодаря последовательным усилиям сторон для этого созданы все условия.

Взаимовыгодное сотрудничество выступает важным условием экономического и социального развития обоих государств. В топливно-энергетическом секторе Гурбангулы Бердымухамедов отметил важное значение совместных проектов по освоению газового месторождения «Galkynyş». Наряду с этим национальный лидер туркменского народа подчеркнул, что в рамках сопряжения стратегии Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути» с инициативой Китая «Один пояс, один путь» открываются новые возможности для взаимодействия в транспортно-логистической сфере. В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной области. При этом подчеркивалась важная роль науки и образования.

Глава КНР подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству в образовательной сфере, обмену опытом в области интеллектуальной собственности, а также коневодства. Отметив, что сельскохозяйственная продукция Туркменистана отличается высокой экологичностью, председатель Си Цзиньпин высказал заинтересованность в активизации партнерства в сельском хозяйстве.

В ходе встречи национальный лидер туркменского народа вручил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение президента Сердара Бердымухамедова посетить с визитом Туркменистан в любое удобное для него время.

В завершение встречи собеседники, выразив уверенность, что туркмено-китайские отношения, восходящие к эпохе древнего Великого Шелкового пути, будут и впредь развиваться и укрепляться по широкому спектру направлений на благо народов обеих стран, обменялись наилучшими пожеланиями.

