Посол Королевства Нидерландов принят в МИД Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Туркменистане (с резиденцией в г. Астане) Николаасом Схермерсом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Нидерландами. Собеседники отметили наличие значительного потенциала для наращивания взаимовыгодных связей и выразили заинтересованность в активизации контактов между профильными ведомствами, деловыми кругами и научно-образовательными учреждениями двух стран. Отмечена необходимость совместной работы по укреплению договорно-правовой базы между двумя странами. Также была подчеркнута важность развития сотрудничества в рамках международных организаций и региональных инициатив.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению конструктивного диалога и расширению двустороннего взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

