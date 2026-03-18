18.03.26 09:01

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершает визит в КНР

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина направился с дружественным визитом в Китайскую Народную Республику.

Нынешний дружественный визит Гурбангулы Бердымухамедова в Китай станет очередным важным шагом в укреплении двусторонних отношений, уходящих корнями в глубь веков, и в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Контакты двух стран на высоком уровне имеют солидную экономическую основу: Китай долгое время удерживает статус крупнейшего торгового партнера Туркменистана и остается основным покупателем трубопроводного газа. В Ашхабаде подчеркивают, что масштабный проект газопровода «Туркменистан – Китай» не только гарантирует энергетическую безопасность региона, но и служит примером глубокой интеграции.

Дружественный визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику продлится два дня.

Версия для печати
  
 

