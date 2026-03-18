Дипкурьер Произведены перестановки в дипкорпусе страны Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства освободил Аксолтан Атаеву от должности постоянного представителя Туркменистана при Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк) в связи с переходом на другую работу. Атаева занимала этот пост с февраля 1995 года. Она также освобождена от должностей посла Туркменистана в Республике Куба, Федеративной Республике Бразилия и Боливарианской Республике Венесуэла. Посол Туркменистана посетил Болгарию Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Болгария (с резиденцией в Москве) Эсен Айдогдыев посетил Софию для участия в мероприятиях по случаю национального праздника страны – Дня освобождения. Туркменский посол встретился со студентами белорусского вуза В Минске студенты Международного государственного экологического института встретились с главой туркменской дипломатической миссии в республике Беларусь Назаргулы Шагулыевым, чтобы узнать много нового о современной жизни Туркменистана. Встреча посвящалась 35-й годовщине независимости страны и особенностям нынешнего года, проходящего в Туркменистане под девизом «Независимый, нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершает визит в КНР Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина направился с дружественным визитом в Китайскую Народную Республику. Нынешний дружественный визит Гурбангулы Бердымухамедова в Китай станет очередным важным шагом в укреплении двусторонних отношений, уходящих корнями в глубь веков, и в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Контакты двух стран на высоком уровне имеют солидную экономическую основу: Китай долгое время удерживает статус крупнейшего торгового партнера Туркменистана и остается основным покупателем трубопроводного газа. В Ашхабаде подчеркивают, что масштабный проект газопровода «Туркменистан – Китай» не только гарантирует энергетическую безопасность региона, но и служит примером глубокой интеграции. Дружественный визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику продлится два дня.