18.03.26 09:01
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершает визит в КНР
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина направился с дружественным визитом в Китайскую Народную Республику.
Нынешний дружественный визит Гурбангулы Бердымухамедова в Китай станет очередным важным шагом в укреплении двусторонних отношений, уходящих корнями в глубь веков, и в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Контакты двух стран на высоком уровне имеют солидную экономическую основу: Китай долгое время удерживает статус крупнейшего торгового партнера Туркменистана и остается основным покупателем трубопроводного газа. В Ашхабаде подчеркивают, что масштабный проект газопровода «Туркменистан – Китай» не только гарантирует энергетическую безопасность региона, но и служит примером глубокой интеграции.
Дружественный визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику продлится два дня.
