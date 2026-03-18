|18.03.26 07:30
В Ашхабаде проходит большой смотр возможностей частного бизнеса
В Ашхабаде проходит крупная международная выставка, приуроченная к 18-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Одновременно с выставкой организован и международный форум «Инвестиции в будущее Туркменистана».
Экспозиция объединяет более 100 компаний, представляющих различные отрасли экономики, включая национальный частный сектор страны. Выставка стала площадкой для демонстрации достижений предпринимательства и установления новых деловых контактов.
Задача международного форума – продолжить деловую повестку, сосредоточившись на вопросах привлечения инвестиций, развития частного сектора и расширения международного сотрудничества. В рамках мероприятий форума запланированы деловые встречи, презентации проектов и обсуждение перспективных направлений экономического развития.
