В Ашхабаде проходит большой смотр возможностей частного бизнеса

В Ашхабаде проходит крупная международная выставка, приуроченная к 18-летию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Одновременно с выставкой организован и международный форум «Инвестиции в будущее Туркменистана».

Экспозиция объединяет более 100 компаний, представляющих различные отрасли экономики, включая национальный частный сектор страны. Выставка стала площадкой для демонстрации достижений предпринимательства и установления новых деловых контактов.

Задача международного форума – продолжить деловую повестку, сосредоточившись на вопросах привлечения инвестиций, развития частного сектора и расширения международного сотрудничества. В рамках мероприятий форума запланированы деловые встречи, презентации проектов и обсуждение перспективных направлений экономического развития.

