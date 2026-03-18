В МИД Туркменистана состоялась переговоры с генеральным секретарем СВМДА

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), послом Кайратом Сарыбаем.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и СВМДА. Отмечено, что Туркменистан, обладая статусом наблюдателя в СВМДА с 2021 года, разделяет основные цели и задачи данной площадки, направленные на укрепление мира, безопасности и доверия на Азиатском континенте. Особое внимание было уделено вопросам развития регионального и межрегионального взаимодействия, в том числе в Центральной Азии, а также инициативам Туркменистана по созданию постоянно действующего форума по вопросам безопасности, мира и развития в регионе.

Рассмотрены перспективные направления сотрудничества, включая развитие диалога между СВМДА и Группой друзей нейтралитета, взаимодействие в сфере энергетики, транспорта, экологии, а также реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Подчеркнута важность консолидации усилий по стабилизации ситуации в Афганистане и сотрудничества в сфере продовольственной безопасности. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства в рамках СВМДА в интересах устойчивого мира и развития.

© TURKMENISTAN.RU, 2026