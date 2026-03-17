В Туркменистане запущен онлайн-курс русского языка для первоклассников

В Туркменистане запущен новый проект по изучению русского языка для учащихся первых классов средних школ с туркменским языком обучения. Проект реализуется совместно Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Туркменистана.

В настоящее время образовательная платформа открыта для пользователей на новостном портале «Туркменистан», где опубликован бесплатный начальный онлайн-курс из 70 коротких видеоуроков для первоклассников. Уроки проводятся в игровой форме, продолжительность каждого ролика не превышает 10-15 минут, что позволяет детям легко осваивать новые знания. Простой и удобный для детского восприятия курс предусматривает развитие словарного запаса, речевых и коммуникативных навыков.

Учебный курс подготовлен специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета с учетом национальной образовательной программы Туркменистана. Рецензирование материалов осуществили Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Московский педагогический государственный университет.

В рамках запущенной образовательной инициативы продолжается работа над созданием аналогичных учебных курсов русского языка для других возрастных категорий учащихся туркменских школ.

