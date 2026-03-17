На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 34 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 34 сделки на общую сумму свыше 9 миллионов долларов США.

Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Грузии закупили полипропилен и масло базовое, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Эстонии и Киргизии были реализованы джинсовые изделия, регенерированное волокно из текстильных отходов, ткань и пряжа хлопчатобумажные, каракульская шерсть и пшеничная мука.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен и масло базовое, техническую серу, недистиллированные сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, крашеное махровое полотно, шелковую и хлопчатобумажную ткань, пшеничную муку. Общая сумма сделок составила более 229 миллионов 413 тысяч манатов.

