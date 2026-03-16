Этнографическая экспедиция организована в Министерстве культуры Туркменистана

При Министерстве культуры Туркменистана создана специальная научно-творческая группа, состоящая из деятелей культуры, ученых, журналистов и студентов для проведения этнографических исследований в регионах страны.

Исследовательская работа экспедиции началась в Лебапском велаяте (области). В марте участники группы посетили районы и города региона и собрали данные о народном декоративно-прикладном искусстве, фольклоре и музыке, изготовлении таких музыкальных инструментов, как дутар и туйдук (камышовая флейта).

Участники экспедиции ознакомились с практикой приготовления национальных блюд, семейными и свадебными традициями, изготовлением национальной одежды. Также они изучили региональный опыт разведения собак породы алабай.

