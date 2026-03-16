Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
16.03.26 07:32

Этнографическая экспедиция организована в Министерстве культуры Туркменистана

При Министерстве культуры Туркменистана создана специальная научно-творческая группа, состоящая из деятелей культуры, ученых, журналистов и студентов для проведения этнографических исследований в регионах страны.

Исследовательская работа экспедиции началась в Лебапском велаяте (области). В марте участники группы посетили районы и города региона и собрали данные о народном декоративно-прикладном искусстве, фольклоре и музыке, изготовлении таких музыкальных инструментов, как дутар и туйдук (камышовая флейта).

Участники экспедиции ознакомились с практикой приготовления национальных блюд, семейными и свадебными традициями, изготовлением национальной одежды. Также они изучили региональный опыт разведения собак породы алабай.

© TURKMENISTAN.RU, 2026
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru