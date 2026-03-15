В Иран отправлена гуманитарная помощь из Туркменистана

Туркменистан отправил гуманитарную помощь народу Ирана, прежде всего для детей. Помощь оказана от имени Благотворительного фонда по оказанию нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Отправка груза осуществлена на основании указа президента Туркменистана. В состав гуманитарной помощи вошли лекарственные препараты, средства медицинского назначения, а также иные товары первой необходимости.

Члены совета старейшин при Благотворительном фонде имени Гурбангулы Бердымухамедова отметили важность оказываемой помощи детям соседней страны, подчеркнув, что подобные шаги являются продолжением исторических традиций добрососедства и благородства туркменского народа, воплощёнными в духе современности.

