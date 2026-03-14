Туркменистан намерен укреплять сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с главой регионального представительства Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии Биляной Милошевич.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы гуманитарного сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия между Туркменистаном и Международным комитетом Красного Креста. Туркменская сторона подчеркнула, что Туркменистан, руководствуясь статусом постоянного нейтралитета, последовательно выступает за укрепление мира, доверия и конструктивного международного сотрудничества. Особое внимание уделяется гуманитарному измерению региональной безопасности и вопросам защиты гражданского населения.

Была подтверждена неизменная приверженность Туркменистана нормам международного гуманитарного права и поддержка фундаментальных принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости гуманитарной деятельности. Туркменская сторона высоко оценила деятельность Международного комитета Красного Креста по оказанию помощи людям, оказавшимся в сложных гуманитарных условиях, а также по продвижению международного гуманитарного права.

Стороны обменялись мнениями относительно реализации инициативы президента Туркменистана о провозглашении 2028 года Годом международного права. Собеседники также обсудили вопросы мониторинга гуманитарной ситуации в регионе и возможности расширения сотрудничества, включая обмен опытом, экспертные консультации и проведение совместных обучающих мероприятий. Особое внимание уделено вопросам укрепления потенциала национальных структур, задействованных в гуманитарном реагировании.

