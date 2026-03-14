14.03.26 07:24

Президент Туркменистана помиловал 336 осужденных в честь Ночи всемогущества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 336 осужденных граждан по случаю священной Ночи всемогущества – одного из главных праздников в исламе, который отмечается во время священного месяца Рамадан.

Помилование распространяется на осужденных, признавших вину и искренне раскаявшихся в совершенных преступлениях. Глава государства поручил руководству правоохранительных органов обеспечить освобождение помилованных из мест лишения свободы и их возвращение к семьям в ближайшее время.

Сердар Бердымухамедов пожелал помилованным гражданам честно трудиться и добросовестно служить Отечеству.​​​​​​​​​​​​​​​​

Версия для печати
  
 

