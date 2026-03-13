В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией Международной организации труда

В стенах Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся круглый стол с участием представителей Международной организации труда (МОТ), посвященный вопросам развития сотрудничества в сфере труда, социальной защиты и устойчивого развития. В диалоге приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, профильных министерств и ведомств страны, международных организаций, а также социальные партнеры.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления взаимодействия между Туркменистаном и МОТ, включая совершенствование трудового законодательства, продвижение принципов достойного труда и реализацию совместных программ, направленных на укрепление социальной политики.

На встрече было отмечено, что Туркменистан придает большое значение развитию сотрудничества с МОТ и последовательно реализует государственную политику, направленную на повышение уровня социальной защиты населения, обеспечение достойных условий труда и расширение возможностей занятости. Было подчеркнуто, что взаимодействие с МОТ способствует внедрению передового международного опыта и укреплению национальной системы трудовых отношений.

Особое внимание в ходе диалога было уделено итогам проделанной совместной работы в 2025 году, реализации совместных проектов, направленных на продвижение принципов достойного труда, а также обсуждению приоритетных направлений взаимодействия на 2026 год. Участники отметили последовательную работу Туркменистана по развитию международного сотрудничества в социально-трудовой сфере, а также подчеркнули важность обмена опытом и расширения партнерских инициатив с МОТ.

