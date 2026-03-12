Туркменистан и Международная организация труда рассчитывают на активизацию сотрудничества

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу с региональным директором Международной организации труда (МОТ) по Европе и Центральной Азии Питером ван Роем.

В ходе встречи обсуждались пути дальнейшей активизации сотрудничества Туркменистана с ООН и ее структурными подразделениями, а также с МОТ на многосторонней основе. Состоялся обмен мнениями о позитивных результатах работы, проведенной в рамках Дорожной карты сотрудничества между правительством Туркменистана и МОТ за 2024-2025 годы, а также о предстоящих задачах в 2026 году.

Туркменская сторона рассказала о проводимой работе по модернизации трудового законодательства, законов в области прав человека и законодательных актов о социальной защите детей и населения через внедрение в национальную законодательную систему страны накопленного опыта и общепризнанных международных норм. Питер ван Рой высоко оценил результаты проводимой в Туркменистане работы и выразил уверенность в тесном сотрудничестве в ближайшем будущем.

© TURKMENISTAN.RU, 2026