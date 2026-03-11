В Ашхабаде проведен интерактивный диалог на тему «Роль женщин-дипломатов в обществе»

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана в рамках второго регионального тренинга для молодых дипломатов и государственных служащих стран Центральной Азии состоялся интерактивный диалог на тему «Роль женщин-дипломатов в обществе и достигнутые ими успехи».

Мероприятие было организовано совместно с представительством постоянного координатора ООН в Туркменистане. В нем приняли участие женщины – сотрудники дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, представители Министерства иностранных дел, преподаватели института, а также студентки.

В ходе диалога выступили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Туркменистане Рана Абу Хиджлех, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Фарьял Легари, постоянный представитель Программы развития ООН в Туркменистане Нарине Саакян, а также ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова.

В выступлениях особое внимание было уделено значению политики постоянного нейтралитета Туркменистана, которая служит образцом продвижения миролюбивых инициатив и налаживания доверительного диалога в международных отношениях. Было отмечено, что принцип «Диалог – гарантия мира», реализуемый на основе принципов нейтралитета, способствует укреплению роли женщин в дипломатии и поддерживает их инициативы по обеспечению мира в регионе. Участники подчеркнули, что профессиональные достижения женщин в государственном управлении и международном сотрудничестве напрямую влияют на устойчивое развитие мира.

Семинар, проведенный в рамках второго регионального тренинга для молодых дипломатов и государственных служащих стран Центральной Азии, стал эффективной площадкой для обогащения профессионального опыта молодых специалистов и вновь продемонстрировал важную роль женщин в миротворческой дипломатии нейтрального Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2026