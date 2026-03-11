В Пекине обсуждены темы туркменско-китайского сотрудничества в сфере культуры

В Пекине состоялось очередное заседание подкомитета по гуманитарному сотрудничеству Туркменско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Заседание прошло под председательством заместителя министра культуры Туркменистана, сопредседателя подкомитета Гурбанмырада Мырадалиева и заместителя министра культуры и туризма Китайской Народной Республики, сопредседателя с китайской стороны Гао Чжэна.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам текущей повестки и перспективам расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Было отмечено, что важные двусторонние мероприятия последних лет придали дополнительный импульс развитию туркменско-китайского партнерства в области образования, культуры, археологии и туризма. Также в рамках заседания было отмечено плодотворное взаимодействие в гуманитарной сфере в рамках многосторонней дипломатии, прежде всего в формате «Центральная Азия – Китай».

В целях укрепления договорно-правовой базы по итогам встречи подписан протокол заседания подкомитета по гуманитарному сотрудничеству Туркменско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

© TURKMENISTAN.RU, 2026