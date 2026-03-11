На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрированы 24 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 24 сделки на общую сумму свыше 14 миллионов 611 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Афганистана закупили сжиженный газ производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Турции, ОАЭ, Индии, Сербии, Афганистана, Узбекистана, Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, джинсовые изделия, густой экстракт солодкового корня, мука пшеничная, а также портландцемент и газобетонные блоки.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели масло базовое, нефтяной дорожный битум и полипропилен, а также муку пшеничную, ткань и пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила более 253 миллионов 664 тысяч манатов.

