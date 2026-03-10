В Туркменистане стартовал региональный тренинг для молодых дипломатов

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась церемония открытия второго регионального тренинга для молодых дипломатов и государственных служащих стран Центральной Азии. Учеба организована правительством Туркменистана при поддержке офиса постоянного координатора ООН, а также посольств Итальянской Республики, Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане.

В церемонии открытия приняли участие руководство и представители МИД Туркменистана, главы и работники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, молодые дипломаты и государственные служащие из стран Центральной Азии, профессорско-преподавательский состав и студенты Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Нынешний тренинг представляет собой важную образовательную платформу, где участники смогут углубить свои знания об институциональной структуре ООН и механизмах принятия глобальных решений. Одной из ключевых задач тренинга является дальнейшее укрепление регионального сотрудничества между государствами Центральной Азии, которое за последние годы получило мощный импульс развития.

Особое внимание в ходе церемонии торжественного открытия было уделено инициированной Туркменистаном акции «Диалог молодежи стран Центральной Азии». В данной связи было отмечено, что очередная встреча в рамках данного диалога пройдет на полях нынешнего тренинга, что послужит дальнейшему укреплению уз дружбы и партнерства между молодыми лидерами региона.

