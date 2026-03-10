В Ашхабаде открылось посольство Республики Ирак

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Сердара Мухамметдурдыева с Временным поверенным в делах посольства Республики Ирак в Туркменистане Джассимом Мохаммедом Ал-Аттаром.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана тепло приветствовал иракского дипломата и выразил признательность иракской стороне за решение открыть посольство Республики Ирак в Ашхабаде. При этом была отмечена готовность Туркменистана оказать все необходимое содействие для полноценного функционирования дипломатического представительства дружественной страны.

В ходе встречи было отмечено, что открытие в Ашхабаде посольства Республики Ирак будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе встречи стороны рассмотрели возможности наращивания торгово-экономических связей, включая налаживание партнерства между деловыми кругами двух стран. Было также отмечено наличие возможностей для развития культурно-гуманитарных связей, в том числе в сферах науки, образования, спорта и туризма.

