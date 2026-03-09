В Туркменистане широко отметили Международный женский день

В Ашхабаде состоялось песенно-музыкальное торжество в честь праздника 8 Марта. В нем приняли участие представители руководящего корпуса страны, министерств и ведомств, средств массовой информации. В числе почетных гостей – многодетные матери, активистки общественных организаций, деятели культуры, труженицы различных отраслей, а также сотрудницы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в стране.

В праздничной программе выступили ведущие солисты и танцевальные коллективы страны. В программу концерта вошли как полюбившиеся слушателям произведения, так и новые сочинения, мировая классика и зарубежные хиты, в том числе на итальянском и английском языках. На сцене выступили народные и заслуженные артисты Туркменистана, популярные вокалисты и молодые исполнители.

Участники торжества выразили безграничную признательность руководству Туркменистана за осуществляемые в стране преобразования, создание условий для благополучной жизни. По случаю Международного женского дня песенно-музыкальные торжества развернулись во всех уголках страны – в концертных центрах столицы, города Аркадага и областей.

