В Брюсселе прошла встреча парламентариев Туркменистана и Бельгии

В Брюсселе состоялась встреча парламентских групп дружбы Туркменистана и Бельгии. В ходе встречи были представлены основные направления внешней политики Туркменистана, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия, доверия, равенства и гуманизма.

Также была дана информация о составе национального парламента и работе по законодательному обеспечению масштабных социально-экономических реформ, проводимых в различных сферах страны.

В рамках взаимного обмена мнениями о будущем двустороннего сотрудничества было отмечено наличие больших возможностей для расширения эффективных связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Одновременно было отмечено, что межпарламентские группы дружбы способствуют обмену опытом в законодательной работе между двумя странами, ознакомлению с возможностями сотрудничества стран в различных областях и укреплению дружественных отношений между народами.

© TURKMENISTAN.RU, 2026