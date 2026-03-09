Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Азербайджана

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, в ходе которого стороны обсудили нынешнюю обстановку в регионе.

Особо было отмечено, что все сложные международные вопросы должны разрешаться только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами на основе международного права. При этом, в контексте недавних воздушных атак, совершенных на территорию Азербайджана, была подчеркнута недопустимость нарушения такого основополагающего принципа устава ООН, как уважение суверенитета государств. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по отдельным гуманитарным вопросам, касающимся ситуации в регионе.

