Президент Туркменистана поздравил соотечественниц с Международным женским днем

В Туркменистане широко отмечают Международный женский день. Президент Сердар Бердымухамедов подписал поздравительное обращение, адресованное матерям, женщинам и девушкам страны, в котором подчеркнул их неоценимую роль в жизни государства и сохранении национальных ценностей.

Глава государства отметил, что современная эпоха – это время, когда женщины Туркменистана не только хранят тепло семейного очага, но и активно созидают будущее страны. Особое внимание в обращении уделено профессиональным достижениям соотечественниц. Сегодня женщины Туркменистана представлены во всех отраслях: от нефтегазового сектора и науки до образования и государственного управления.

Президент подчеркнул, что именно женщина является фундаментом преемственности поколений и духовной крепости нации: «Наши матери и женщины... сохраняя многовековые семейные ценности, играют ключевую роль в воспитании молодого поколения – опоры нашей Родины – в духе высокого патриотизма и национальной гордости».

К празднику приурочена масштабная акция признания заслуг женщин: традиционные денежные подарки получили все женщины, работающие на предприятиях, а также студентки, школьницы и воспитанницы детских садов. Многодетным матерям присвоено почетное звание «Ene mähri» («Материнская нежность») как символ высшего государственного признания их благородного труда.

Сердар Бердымухамедов пожелал женщинам Туркменистана, чтобы их лица всегда «излучали свет, подобно прекрасной весне», а в семьях царили благополучие и счастье.

