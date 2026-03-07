В Ашхабаде прошел музыкальный вечер с участием известного российского исполнителя

В Ашхабаде, в Национальном музыкально-драматическом театре им. Махтумкули, состоялись два концерта заслуженного артиста Республики Татарстан Российской Федерации Альберта Жалилова и Государственного симфонического оркестра Туркменистана под руководством Расула Клычева, посвященные Международному женскому дню.

Мероприятие было организовано Посольством России в Туркменистане при поддержке Министерства культуры Туркменистана. Гостям вечера была представлена насыщенная программа, включающая как классические произведения, так и всеми любимые романсы.

Все выступления сопровождались длительными овациями, концерты вызвали большой интерес у публики и прошли при полных аншлагах. Зрители долго не хотели отпускать артиста, несколько композиций было исполнено на бис. Российский исполнитель уже во второй раз приезжает в Ашхабад, и его гастроли в гостеприимном Туркменистане становятся доброй традицией.

