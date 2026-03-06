Туркменское конное искусство представлено в Баку

В столице Азербайджана, в конноспортивном центре «Бина», состоялось яркое культурное событие с участием знаменитой группы национальных конных игр «Галкыныш» из Туркменистана. Выступление прославленного коллектива стало настоящим праздником дружбы и искусства, продемонстрировавшим богатые традиции туркменского коневодства и уникальное мастерство джигитов.

Творческий коллектив впервые представил свою программу азербайджанской публике. Артисты продемонстрировали сложнейшие элементы верховой езды, виртуозные трюки и безупречную синхронность, подчеркнув высокий профессионализм и многолетние традиции туркменской школы конного искусства. Зрители тепло встретили динамичное и зрелищное представление, сопровождавшееся продолжительными аплодисментами.

В рамках программы также выступили мастера Государственного цирка Туркменистана и Государственного конного цирка имени Героглы города Аркадага, представившие красочные акробатические и художественные номера, отражающие самобытность национальной культуры и современные достижения циркового искусства страны. Кульминацией вечера стало торжественное появление всадников с государственными флагами Туркменистана и Азербайджана, что символично подчеркнуло братские отношения и укрепляющееся культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя государствами.

В рамках состоявшегося визита был также подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области конного спорта и коневодства между государственным объединением «Туркмен атлары» и Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.

