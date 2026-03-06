Президент Таджикистана принял вице-премьера туркменского правительства

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыева, находившегося в Душанбе для участия в очередном заседании Совместной туркменско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Таджикистаном, а также обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах. Было подчеркнуто, что деятельность межправительственной комиссии служит важным механизмом углубления двустороннего партнерства и укрепления традиционных уз дружбы между двумя государствами.

