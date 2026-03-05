В Душанбе прошло заседание туркменско-таджикской межправительственной комиссии

Делегация Туркменистана, возглавляемая заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыевым, приняла участие в четырнадцатом заседании Совместной туркменско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе заседания подчеркивалось, что в последние годы отношения между двумя странами, опираясь на обоюдную добрую волю, обрели качественно новую динамику и наполнение. Регулярный характер носят взаимные визиты и встречи на высшем и правительственном уровнях, что способствует поступательному развитию плодотворного сотрудничества по всему его спектру.

Стороны рассмотрели важные вопросы двусторонних отношений, в частности, состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, активизацию взаимной торговли, развитие взаимодействия в сферах транспорта и коммуникаций, энергетики и водных ресурсов, промышленности и строительства, сельского хозяйства, образования и науки, здравоохранения, медицинской промышленности, гражданской авиации, культурно-гуманитарного сотрудничества, молодежной политики и спорта, а также дальнейшее расширение договорно-правовой базы взаимных отношений.

Было зафиксировано, что товарооборот между странами в 2025 году составил 43,1 млн долларов США, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 17,1 процента. Этот показатель свидетельствует о динамичном росте экономического сотрудничества двух государств.

Заседание прошло в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Была выражена уверенность, что стороны будут и далее расширять торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество.

