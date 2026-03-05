В МИД Туркменистана прошла встреча с региональным представителем УВКПЧ ООН

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии (УВКПЧ ООН) Матильдой Богнер.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Туркменистан выступает за конструктивный диалог по правам человека, основанный на взаимном уважении, доверии и учете национальных особенностей развития. Особое внимание уделено реализации Рамочной программы сотрудничества с ООН на 2026–2030 годы, где правозащитная тематика является сквозной линией всех направлений – от социальной политики и гендерного равенства до верховенства права.

Стороны отметили роль Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права как ключевой платформы для координации правозащитной политики и взаимодействия с международными партнерами. Стороны выразили готовность развивать правозащитные механизмы на принципах достоинства и инклюзивности, сохраняя при этом приверженность деполитизации международного взаимодействия.

© TURKMENISTAN.RU, 2026