В Ашхабаде открылась художественная выставка «Весна мира искусства»

В Государственной академии художеств Туркменистана открылась выставка работ студентов и преподавателей «Весна мира искусства», посвященная Международному женскому дню.

Привлекательным украшением вернисажа стала экспозиция народного художника Туркменистана, мастера керамики Дурсунсолтан Мухамедовой, которая успешно выступила и как живописец. На выставке была также представлена авторская коллекция из шести моделей современной повседневной и праздничной одежды. Студенты коврового факультета представили впечатляющее множество ковровых сумочек.

Выставка «Весна мира искусства» полностью соответствовала своему названию. Авторы работ через все виды искусства смогли донести до посетителей праздничное настроение. Примечательно, что в рамках торжественного открытия выставки состоялся мини-концерт, который усилил праздничное настроение посетителей.

© TURKMENISTAN.RU, 2026