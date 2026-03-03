Граждане России эвакуированы из Ирана через территорию Туркменистана

Несколько граждан России покинули Иран через пограничный пункт «Сарахс» на ирано-туркменской границе и вылетели в Москву рейсом авиакомпании S7. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Ашхабаде.

В настоящее время действует определенный порядок выезда из Ирана через Туркменистан сухопутным маршрутом. Для граждан Российской Федерации, которые не могут вылететь из Ирана прямыми авиарейсами, отработан алгоритм выезда автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Выезд возможен только через пограничный переход «Сарахс», расположенный примерно в 400 км от Ашхабада. Для согласования проезда россиянам необходимо направить пакет документов в посольство России в Иране.

