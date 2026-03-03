Туркменский МИД выразил озабоченность обострением обстановки на Ближнем Востоке

2 марта пресс-служба внешнеполитического ведомства страны распространило сообщение для средств массовой информации, в котором, в частности говорится, что Министерство иностранных дел Туркменистана выражает обеспокоенность обострением обстановки на Ближнем Востоке и отмечает, что сожаление вызывает тот факт, что эскалация произошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации в регионе.

Туркменистан, обладающий статусом постоянного нейтралитета, признанного ООН, вновь заявляет, что разрешение всех сложных международных вопросов должно осуществляться на основе устава ООН и международного права с применением только политико-дипломатических средств и методов.

