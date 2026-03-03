На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована 21 сделка

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрирована 21 сделка на общую сумму свыше 12 миллионов 258 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Узбекистана закупили карбамид производства ГК «Туркменхимия», а также масло базовое, выработанное на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Турции, ОАЭ, Киргизии были реализованы пряжа хлопчатобумажная, текстильные изделия и спиртовой раствор йода.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели масло базовое, полипропилен и печное топливо, газобетонные блоки, а также муку пшеничную, пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила более 44 миллионов 302 тысяч манатов.

