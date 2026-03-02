Туркменистан участвует в масштабной экологической акции на Каспии

В Ашхабаде был дан официальный старт региональному проекту «Борьба с морским мусором и морскими пластмассами», который объединит усилия Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана. Инициатива, реализуемая ПРООН, нацелена на решение одной из самых острых экологических угроз современности – загрязнения моря пластиковыми отходами.

Проект, рассчитанный до конца 2027 года, предлагает не просто «уборку берегов», а системный научный подход. Речь идет о глубоком анализе источников загрязнения, находящихся на суше, и радикальном совершенствовании законодательства в сфере управления отходами. Ключевая задача – внедрение принципов экономики замкнутого цикла, где пластик перестает быть мусором и становится ресурсом. Особое внимание будет уделено мониторингу: эксперты намерены отследить пути попадания пластика в море, чтобы перекрыть эти каналы на уровне производств и городских хозяйств.

Для Туркменистана, последовательно выступающего за экологическую безопасность Каспия, эта инициатива станет логичным продолжением национальных природоохранных проектов. Запуск проекта подтверждает: защита экосистемы крупнейшего внутреннего водоема планеты становится общим делом, где технологии и экологическая ответственность идут рука об руку ради будущих поколений.

