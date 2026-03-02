В Ашхабаде открылась выставка картин народного художника Какагельды Курбангельдыева

В Государственной академии художеств Туркменистана открылась персональная выставка картин народного художника Туркменистана Какагельды Курбангельдыева, приуроченная к его 70-летию. Художник представил к обозрению 170 своих полотен.

Свой индивидуальный стиль появился у автора еще во время учебы в Туркменском государственном художественном училище. Поступив в Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова, Курбангельдыев переживал, что ему придется менять стиль своих работ. Однако его педагог профессор Таир Теймурович Салаков посоветовал талантливому студенту совершенствоваться в выбранном направлении.

После окончания вуза в 1982 году его пригласили на преподавательскую работу в художественное училище, где он проработал более 10 лет. Затем стал педагогом в Государственной академии художеств Туркменистана. В 2015 году за большой вклад в туркменское национальное искусство Какагельды Курбангельдыев был удостоен звания народного художника Туркменистана.

