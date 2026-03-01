Туркменистан и Азербайджан укрепляют межмидовский диалог

В Баку состоялись межмидовские консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Азербайджанской Республики. Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

В ходе консультаций стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, а также актуальные аспекты региональной и международной повестки. Особое внимание было уделено развитию политико-дипломатического диалога, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, взаимодействию в транспортно-логистической и энергетической сферах, а также укреплению культурно-гуманитарных связей. Акцент также сделан на значимости межпарламентского взаимодействия как эффективного механизма развития двусторонних отношений, укрепления институциональных связей и расширения партнерства между странами.

Была отмечена ключевая роль Межправительственной туркменско-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству как важного механизма координации и продвижения совместных инициатив. Важным направлением также признано развитие взаимодействия деловых кругов, расширение прямых контактов между предпринимателями, и организация национальных выставок продукции товаропроизводителей.

Стороны выразили заинтересованность в диверсификации торгово-экономических связей, включая развитие сотрудничества в новых, перспективных направлениях, а также отметили важную роль культурно-гуманитарного взаимодействия в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами двух стран. Особое значение придано расширению сотрудничества в сфере образования и науки, включая академические обмены и развитие партнерских связей между высшими учебными заведениями.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении партнерских отношений и готовность продолжать конструктивный диалог по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

