Завершен краткосрочный курс по дипломатическому протоколу

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана успешно завершился краткосрочный курс для дипломатов и других специалистов, организованный в рамках специализированного учебного центра «Дипломатический протокол». По итогам курса слушателям были торжественно вручены специальные сертификаты.

В обучении приняли участие дипломаты и специалисты внешнеполитического ведомства страны, а также сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений за рубежом. Сертификаты вручили опытные дипломаты, многие годы проработавшие в дипломатической службе страны, а также профессора и преподаватели института.

