На переговорах в Лондоне туркменская делегация обсудила вопросы развития торгово-экономического сотрудничества

Находясь в Лондоне, туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в деловом приеме с представителями бизнес-сообщества Великобритании.

В ходе встречи с приветственным словом выступил заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми, подчеркнувший значение укрепления экономических связей с Центральной Азией и развития устойчивых партнерских проектов. На встрече с краткими заявлениями выступили министры иностранных дел стран Центральной Азии.

В своем вступлении глава туркменской делегации Рашид Мередов отметил, что современный этап характеризуется трансформацией глобальной архитектуры торговли и энергетики, формированием новых транспортных коридоров и центров экономического притяжения. Подчеркнуто, что Центральная Азия и Туркменистан занимают важное место в этих процессах.

Особое внимание было уделено энергетическому потенциалу страны. Отмечено, что Туркменистан располагает одними из крупнейших в мире запасов природного газа и на протяжении многих лет подтверждает статус надежного и ответственного партнера. В контексте пересмотра энергетических стратегий европейскими государствами выражена готовность к предметному диалогу по новым маршрутам поставок, долгосрочным контрактам и совместным проектам, включая сферу возобновляемой энергетики.

Отмечено также, что в Туркменистане последовательно формируется благоприятная инвестиционная среда, предусматривающая правовые гарантии, механизмы международного арбитража и специальные экономические режимы. В числе приоритетных направлений названы энергетика, нефтехимия, агропромышленный сектор, технологии и инфраструктура. В завершение выступления была выражена готовность к выстраиванию долгосрочного партнерства на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

