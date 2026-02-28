Глава туркменского внешнеполитического ведомства провел переговоры в МИД Великобритании

В Лондоне, в доме дипломатических приемов Министерства иностранных дел и по делам Содружества, прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Иветт Купер. В переговорах также принял участие министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

В ходе переговоров обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, региональной повестки и актуальных международных тем. Отмечено значение первого министерского заседания в формате «Центральная Азия – Великобритания» и подтверждена готовность сторон наполнять его практическим содержанием. Туркменистан подтвердил приверженность решению всех международных вопросов только мирными политико-дипломатическими средствами и методами на основе норм международного права и устава ООН. Рассмотрены вопросы развития экономического партнерства, в том числе в сферах зеленых технологий, цифровизации и транспорта, а также расширения культурно-гуманитарных связей.

В завершение стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении туркменско-британского партнёрства и обсудили перспективы организации визитов на высоком уровне.

