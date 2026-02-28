В Лондоне состоялось заседание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Великобритании, в ходе которого были рассмотрены перспективы углубления политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выразил признательность британской стороне за инициативу проведения первой министерской встречи в формате «Центральная Азия – Великобритания» и отметил ее своевременность в условиях укрепления региональной консолидации в Центральной Азии. Была подчеркнута заинтересованность стран Центральной Азии в формировании устойчивой и конкурентоспособной экономики, способной эффективно реагировать на глобальные вызовы. В этой связи обозначены приоритетные направления сотрудничества с Соединённым Королевством.

В числе ключевых сфер сотрудничества названы энергетика и декарбонизация, включая модернизацию нефтегазовой отрасли, внедрение технологий глубокой переработки углеводородов и развитие возобновляемой энергетики; финансовые и торговые технологии с использованием опыта Лондона как одного из ведущих мировых финансовых центров; профессиональные услуги, включая правовой, консалтинговый и аудиторский сектор; а также транспортно-логистическое направление и укрепление транзитного потенциала региона.

В завершение министр подтвердил готовность Туркменистана к активному и предметному взаимодействию как в рамках нового формата, так и на двусторонней основе, с ориентацией на достижение конкретных и взаимовыгодных результатов. Также в ходе заседания были обсуждены региональные и другие вопросы международной повестки дня.

