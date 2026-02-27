В ходе визита в Великобританию туркменская делегация провела ряд встреч и переговоров

Великобритания впервые с 1991 года принимает министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии на совместном саммите под председательством главы британского МИД Иветт Купер. Рабочий визит правительственной делегации Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Лондон стал важной составной частью подготовки к запуску новой многосторонней платформы «Центральная Азия + Великобритания».

В рамках визита министр иностранных дел Туркменистана принял участие во встрече с принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским, в ходе которой стороны обменялись мнениями по дальнейшему укреплению туркменско-британских связей, подчеркнув их поступательное развитие, в частности, в сфере культуры и образования.

На совместном рабочем обеде глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии с участием принца Эдварда, герцога Эдинбургского было отмечено значение предстоящей первой министерской встречи в формате «Центральная Азия – Великобритания» как важного шага в укреплении многостороннего взаимодействия.

Кроме того, на базе Королевской конной гвардии Великобритании министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии с государственным министром обороны Великобритании Лордом Родни Коукером. В рамках состоявшейся встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности, укрепления взаимопонимания и развития диалога между странами Центральной Азии и Соединенным Королевством.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял также участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии со спикером Палаты общин британского парламента Линдси Хойлом. В ходе встречи туркменская сторона выразила признательность за последовательные усилия по укреплению межпарламентских связей. Также в парламенте Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии прошла встреча с членами Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству со странами Центральной Азии.

В ходе визита туркменской делегации в Лондон состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с президентом Европейского банка реконструкции и развития госпожой Одиль Рено-Бассо. В ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения финансово-инвестиционного взаимодействия и реализации совместных проектов. Президент банка подтвердила заинтересованность возглавляемой ею финансовой структуры в дальнейшем расширении взаимовыгодных контактов.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего сотрудничества и обменялись наилучшими пожеланиями.

