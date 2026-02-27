Опыт Туркменистана рассмотрен на заседании Совета постоянных представителей ОЭС

В Тегеране состоялось очередное заседание Совета постоянных представителей Организации экономического сотрудничества (ОЭС). На заседании был рассмотрен вопрос о проведении технико-экономического обоснования создания совместных торговых зон в регионе Организации экономического сотрудничества.

В ходе заседания был представлен опыт Туркменистана в этой области, в частности, значимость совместной торговой зоны, созданной между Туркменистаном и Республикой Узбекистан. В результате было предложено провести технико-экономическое обоснование на основе подготовки соответствующего проекта. Данное предложение было поддержано Советом постоянных представителей Организации экономического сотрудничества.

В этой связи секретариат организации приступит к подготовке соответствующего проекта по реализации предложения туркменской стороны.

