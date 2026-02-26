Лондон посетила представительная туркменская делегация

Продолжается рабочий визит делегации Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

В ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере морского транспорта и международного судоходства. Глава туркменской делегации отметил, что укрепление связей с международными организациями в транспортной сфере является одной из приоритетных задач современности. В этом направлении Туркменистан последовательно взаимодействует с рядом международных профильных структур, включая Международную морскую организацию. Туркменская сторона подтвердила готовность к дальнейшему развитию конструктивного диалога с Международной морской организацией и реализации совместных проектов в сфере устойчивого и безопасного морского сообщения.

В этот же день в стенах Министерства иностранных дел Великобритании состоялось открытие «Структурного диалога» между МИД Туркменистана и МИД Соединенного Королевства. В ходе встречи выступили министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании Хэмиш Фалконер. В своем выступлении министр иностранных дел Туркменистана отметил поступательное развитие туркменско-британского сотрудничества и подчеркнул значимость проведения третьего раунда «Структурного диалога». Была отмечена позитивная динамика политического диалога и торгово-экономических связей. При этом подчеркнута необходимость более полного использования имеющегося экономического потенциала, в том числе в рамках Туркменско-британского торгово-промышленного совета.

В сфере образования и культуры был акцентирован высокий интерес в Туркменистане к изучению английского языка и выражена заинтересованность в расширении взаимодействия с профильными британскими структурами. Сообщено о планируемом подписании в рамках визита ряда двусторонних документов в данных областях.

В части региональной повестки Рашид Мередов подчеркнул важность стабилизации ситуации в Афганистане, отметив реализацию Туркменистаном крупных инфраструктурных проектов, направленных на социально-экономическую поддержку афганского народа. Подтверждена готовность к продолжению взаимодействия по вопросам региональной безопасности.

По итогам переговоров мероприятия подписана программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026-2027 годы.

