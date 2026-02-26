Ашхабад готов принять Совет глав правительств СНГ

В штаб-квартире СНГ в Минске были официально озвучены планы на ключевое политическое событие весны. Очередное заседание Совета глав правительств (СГП) Содружества намечено на 22 мая 2026 года и пройдет в столице председательствующего государства – городе Ашхабаде.

Как сообщил первый заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко, повестка ашхабадского саммита уже включает 11 фундаментальных вопросов. Туркменистан, будучи модератором этого года, делает ставку на экономический прагматизм и технологическую интеграцию.

Постпреды обсудили предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. На рассмотрение глав правительств предлагается внести 11 вопросов, среди которых документы, касающиеся сотрудничества в конгрессно-выставочной деятельности, сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям стран СНГ, цифровой трансформации отраслей горнометаллургического комплекса, взаимодействия в сфере радионавигации. Предлагается принять решения об объявлении молодежных столиц СНГ 2027 и 2028 годов.

В числе других вопросов члены СППП обсудили участие стран СНГ в XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет 17 – 22 марта. Ежегодно в выставке-ярмарке принимают участие порядка 400 экспонентов из 25 стран. Одной из центральных тем книжной выставки этого года станет 35-летие СНГ.

© TURKMENISTAN.RU, 2026